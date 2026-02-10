“Ainda é um pouco surreal”, conta a atriz, diretora e dramaturga Fernanda Pimenta. No ar na atual novela das sete da TV Globo, Coração Acelerado, a artista radicada em Goiás integra o núcleo da Família Amaral, dividindo o set de filmagens com Leandra Leal, Daniel de Oliveira, Marcos Caruso e Isabelle Drummond. Com mais de 20 anos de trajetória nas artes cênicas, Fernanda faz sua estreia na televisão interpretando Irene, cozinheira e governanta da casa de Zilá (Leandra Leal). Ao POPULAR, ela conta como tem sido esse momento ímpar de sua carreira.\nA personagem e a interpretação de Fernanda conquistaram o público e têm recebido elogios. Ela é reconhecida no Estado por sua carreira no teatro e na palhaçaria e vê a oportunidade de integrar o elenco de uma novela da emissora como positiva tanto para sua carreira como para Goiás. “Está sendo uma experiência ímpar na minha vida participar de uma novela na TV Globo, porque lá estão os melhores profissionais da teledramaturgia no Brasil”.