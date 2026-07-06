As janelas da cidade de Goiás sempre estiveram ali. Emolduram ruas de pedra, observam o passar do tempo e guardam histórias de gerações de moradores da antiga Vila Boa. Agora, elas também atravessam fronteiras pelas mãos do arquiteto e artista visual Danilo Mota, criador do projeto Janelas de Goiás (@janelasdegoias), que transforma um dos principais símbolos da cidade em obras que unem memória, patrimônio e arte. “A escala física diminui, mas o significado cresce”, resume.\nA coleção nasceu quase por acaso. Em 2023, ao receber uma amiga arquiteta de Curitiba, Danilo saiu pelas ruas da cidade em busca de um presente que traduzisse a identidade local. No caminho, percebeu uma ausência: apesar da riqueza artística e cultural da antiga capital, não havia um artesanato que representasse diretamente sua arquitetura. A inquietação resgatou uma ideia surgida durante a pandemia e deu origem a um trabalho que hoje leva fragmentos da cidade de Goiás para diferentes lugares do Brasil e até do exterior.