O sucesso de Homem-Aranha: Um Novo Dia consolida uma trajetória iniciada há uma década. Tom Holland vestiu pela primeira vez o uniforme do herói em Capitão América: Guerra Civil, lançado em 2016. No mesmo filme, o dublador Wirley Contaifer assumiu a voz brasileira de Peter Parker. Dez anos depois, os dois celebram a permanência no personagem com o maior êxito dessa parceria: o novo longa já arrecadou mais de US$ 2,3 bilhões mundialmente e se tornou uma das quatro maiores bilheterias da história do cinema.\n“O Homem-Aranha já virou quase uma parte da minha identidade. E não é somente a voz: é fazer sentir, não apenas se fazer ouvir. Se existe algo que o herói me trouxe, além do entretenimento e da jornada ao longo desse tempo, foi uma missão. Não tem como ser a voz do personagem e não absorver o melhor dele, não transmitir aquilo que vai além da tela. Nunca é somente sobre o que fazemos, a voz que colocamos ou a história que contamos. É sobre as vidas que tocamos”, conta o dublador, em entrevista ao POPULAR.