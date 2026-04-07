O beatbox entrou na vida do goiano Thiago Penido Nascimento primeiro como curiosidade, depois como rotina de treino e, agora, como passaporte para um palco internacional. Conhecido artisticamente como Penido, o artista de 20 anos conquistou uma vaga no German Beatbox Championship 2026, competição que será realizada entre os dias 15 e 17 de maio, em Berlim, capital alemã.\nA classificação veio por meio da seletiva global conhecida como wildcard, sistema em que artistas de diversos países enviam vídeos com suas performances para avaliação dos jurados. Entre centenas de participantes espalhados pelo mundo, o brasileiro conquistou o 4º lugar no ranking do Top 8, resultado que garante presença nas batalhas presenciais da competição.\nA notícia da classificação chegou de forma inesperada e rapidamente virou motivo de comemoração entre amigos e familiares. “Eu fiquei extremamente surpreso, porque não esperava passar. Até então nenhum brasileiro havia se classificado para uma competição de um nível internacional como esse. Fiquei muito feliz mesmo”, conta.