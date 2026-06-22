Antes de ser professor de boxe, produtor musical e beatmaker, Serjão era um adolescente que encontrava no rap um espelho para as próprias inquietações. As letras que falavam sobre dor, luta e realidade despertaram não apenas um ouvinte, mas alguém disposto a contar suas próprias histórias. “Eu me identifiquei com a verdade que existia nas letras. A música se tornou uma forma de organizar o que eu sentia e dar voz às experiências que eu vivia”, afirma.\nÉ dessa trajetória que nasce Entre Socos e Versos, trabalho que chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (26). O lançamento marca a primeira parte de seu segundo álbum, concebido em duas etapas. Aos 36 anos, Serjão já lançou um disco em 2023, acumula diversos singles e tem quatro músicas na programação da Rádio Moov. “Esse projeto representa muito do que eu vivi até aqui. É a união entre as batalhas que enfrentei e as palavras que me ajudaram a atravessá-las”, resume.