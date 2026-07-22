-Vídeo (1.3435658)\nUma cruz na zona rural da cidade de Goiás marca o local da morte do boiadeiro Chico Mineiro. A história dele inspirou um dos maiores clássicos da música sertaneja, imortalizado há mais de 50 anos pela dupla Tonico e Tinoco. O monumento fica próximo às ruínas da antiga igreja do Arraial de Ouro Fino, às margens do Caminho de Cora Coralina.\nSegundo a tradição popular, Chico Mineiro foi baleado a cerca de um quilômetro dali, durante a Festa do Divino Espírito Santo. O crime ocorreu após ele chegar de Minas Gerais com uma boiada, acompanhado do também boiadeiro, Chico Mendes.\nO influenciador Marcos Silva, que viralizou esta semana com um vídeo no local, conta que já conhecia a história de Chico Mineiro e sempre teve vontade de ir ao local gravar e contar esta história no seu canal (assista acima).