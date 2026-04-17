Entrar em uma biblioteca com mais de 8 mil livros à disposição, divididos em 20 categorias, que podem ser lidos de forma gratuita. É essa oportunidade que o novo espaço virtual do governo federal, o MEC Livros, oferece ao público em geral. A iniciativa, lançada pelo Ministério da Educação no início de abril, tem recebido elogios pela forma encontrada para divulgar e estimular a leitura. No último balanço realizado pelo MEC, divulgado no início desta semana, já eram computados quase 450 mil cadastros e mais de 190 mil empréstimos concretizados. O acesso é feito por meio da plataforma gov.br, exigindo senha de usuário, podendo ser feito diretamente no site ou por um aplicativo específico, que pode ser baixado sem custos nas lojas virtuais do sistema operacional iOS/Andróide.\n“O acervo disponível no MEC Livros é composto parcialmente por obras que se encontram em domínio público e obras que contam com a devida licença legal por parte dos titulares dos direitos autorais”, informa o Ministério da Educação. Ainda segundo o MEC, dos títulos ofertados, cerca de 1.700 não têm direitos autorais em vigência – o que ocorre quando os escritores morreram há mais de 70 anos – e já estão em domínio público. Em paralelo a isso, o governo firmou parcerias com a Biblioteca Nacional, Academia Brasileira de Letras e um conjunto de editoras, o que permitiu que obras de todas as épocas, mesmo algumas das mais badaladas da atualidade, fossem inseridas no projeto. Houve o cuidado de mesclar trabalhos canônicos com títulos de natureza mais pop, visando, sobretudo, os jovens.