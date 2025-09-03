A geladeira marrom dos anos 1950. A televisão sem cor acomodada na estante embutida da sala de estar. A vitrola em que dona Gercina escutava as grandes divas do rádio. A edição conservada do clássico Doutor Jivago, de Boris Pasternak. A camionete vermelha que o ex-governador passeava aos sábados no trampolim do Lago das Rosas. Tudo serve de memória afetiva no Museu Casa Pedro Ludovico, um dos bens tombados do patrimônio art déco de Goiânia.\nO casarão em estilo palaciano foi transformado em museu em 1987, quando abriu para visitas guiadas. Muito antes disso, a casa foi erguida em 1937 como morada de Pedro Ludovico e Gercina Borges. O estilo arquitetônico está presente no mobiliário, no design e nos ornamentos decorativos que compõem a casa, como os azulejos coloridos dos banheiros e os vitrais.