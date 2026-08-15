Aos 33 anos, o padre Wallison Rodrigues, pároco em Turvânia e natural de Americano do Brasil, no interior de Goiás, concilia a rotina religiosa com a produção musical para as principais celebrações da Igreja Católica no país. O sacerdote integra a equipe de música litúrgica da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e assina hinos para grandes santuários e campanhas nacionais.\nEntre os projetos mais recentes do padre está a nova versão do Hino da Novena e Festa da Padroeira do Brasil, de Nossa Senhora Aparecida. A composição ganhou arranjo para coro e orquestra, com previsão de lançamento nas plataformas digitais no início de setembro — um mês antes das celebrações. Este é o quarto ano consecutivo em que o sacerdote assina a música oficial para as festividades no Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo.