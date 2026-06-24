Prestes a embarcar para a França com a turnê internacional Piano Solo Brasileiro, o pianista, compositor e arranjador goiano Diones Correntino expressa em sua performance no palco a forma pessoal como une a tradição e o moderno. A turnê celebra a riqueza harmônica e a virtuosidade da música instrumental brasileira e passa também pela Argentina e por Portugal ao longo de 2026, reforçando a projeção internacional do artista.\nO repertório foi preparado especialmente para a turnê e se propõe a ser uma verdadeira aula de história musical brasileira. Diones apresenta composições próprias, como Joca Ramiro, uma homenagem a Guimarães Rosa, e Pianeiros, junto de releituras de clássicos de Radamés Gnattali, Guinga, Léa Freire, Gismonti e Tom Jobim. Por meio do programa, ele apresenta como entende uma tensão imanente na cultura brasileira, que se expressa na dualidade entre o moderno e o tradicional.