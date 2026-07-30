Teatro Amazonas, em Manaus (Divulgação/Secretaria de Cultura e Economia Criativa)\nVinte e cinco bens culturais e naturais foram acrescentados à lista de patrimônios mundiais da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Os novos reconhecimentos foram eleitos por uma comissão formada por 21 países-membros, que se reuniu no 48º comitê internacional em Busan, na Coreia do Sul.\nParques nacionais, castelos medievais, teatros, mesquitas e outros lugares históricos foram celebrados nesta edição, realizada do dia 19 até esta quarta (29). Com as novidades, a lista da Unesco conta com 1.273 patrimônios mundiais espalhados por 173 países. Das propostas submetidas à avaliação, apenas cinco foram negadas por consenso.\nO Brasil foi o único país da América Latina a ganhar um novo patrimônio cultural mundial. Os teatros Amazonas, em Manaus, e da Paz, em Belém, foram listados juntos sob a designação Teatros da Amazônia. Além dos prédios em si, integram o título as praças localizadas logo à frente: o largo de São Sebastião e a praça da República, respectivamente.