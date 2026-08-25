Divulgar artistas e valorizar a pluralidade da produção nacional são os objetivos da SP-Arte Rotas, feira que começa nesta quarta-feira (26) e segue até o domingo (30) na Arca, em São Paulo. Entre artistas, galeria e instituto representantes de Goiás está o Sertão Negro, que apresenta nesta edição a Associação Jatobá Nascente, desdobramento do instituto de arte e cultura que reúne os artistas Lucélia Maciel, Genor Sales, Abraão Veloso, William Maia, Xica e Tor Teixeira, todos vindos de uma trajetória no Sertão. No estande do Jatobá Nascente, uma caixa-arquivo de madeira se desdobra em estrutura expositiva para obras, múltiplos e um minidocumentário. Os trabalhos dos artistas estão à venda na feira e a receita das vendas será destinada à expansão do ateliê coletivo e das residências individuais, conectando circulação comercial, educação, sustentabilidade e autonomia.A participação em feiras é uma oportunidade de comunicar a potência do projeto e encontrar recursos para que ele continue crescendo, segundo a diretora artística do instituto, Beatriz Lemos. “É um gesto radical de imaginação de mundos. Convocamos a sociedade para ajudar na sustentação desse sonho”, afirma. No mês de maio de 2026, a associação inaugurou o Ateliê Jatobá Nascente, no bairro Loteamento Shangry-lá, em Goiânia. Os seis artistas compartilham este espaço e a crença de que arte, moradia, educação, sustentabilidade e emancipação caminham juntos. O espaço coletivo nasceu como uma iniciativa independente idealizada e apoiada pelo artista e educador Dalton Paula.A SP-Arte Rotas é realizada desde 2022 como um braço da SP-Arte e dedica cada estande a um projeto desenvolvido especialmente para o evento. Em 2026, a feira reúne 70 galerias de arte, além de museus e projetos especiais convidados, mantém atenção particular à produção de todas as regiões brasileiras e amplia o diálogo com a América Latina.Além do Sertão Negro e Jatobá Nascente, Goiás está representado pela Cerrado Galeria e pelas obras dos artistas Dalton Paula, Helô Sanvoy, Manuela Costa Silva, Moacir Soares de Faria e Siron Franco. Já a Errol Flynn Galeria de Arte, de Belo Horizonte, em Minas Gerais, apresenta uma exposição individual de Antonio Poteiro na feira de artes. Apostas goianasA SP-Arte Rotas convidou quatro projetos para participar desta quinta edição, que têm em comum o aspecto coletivo e a base comunitária: as galerias Ocupá e Jaider Esbel, o projeto Aldeia-Escola-Floresta + Casa do Povo e o Sertão Negro, que apresenta a Associação Jatobá Nascente na ocasião. Goiás participa da feira desde as primeiras edições, com nomes como o artista e arquiteto Talles Lopes, de Anápolis, que foi indicado em 2023 pelo curador Thierry Freitas como uma das apostas do ano e hoje se dedica à internacionalização de sua carreira artística.Os integrantes do Jatobá Nascente vêm de uma trajetória no Sertão Negro e apresentam suas diferentes pesquisas, linguagens e criações durante o evento. Tor Teixeira é artista visual com pesquisa e propõe por meio da pintura visualidades da capoeira angola, que desestabilizam a rigidez da masculinidade hegemônica. Licenciado em Artes Visuais pelo IFG - cidade de Goiás, compôs em 2025 a exposição Sertão Negro: Território Vivo no Storefront Art and Architeture, em Nova York, e integrou a instalação Sertões na 36ª Bienal de São Paulo. Atualmente, é representado pela Cerrado Galeria.O artista visual goianiense Genor Sales é licenciado em Artes Visuais pela UFG e também é representado pela Cerrado, além de integrar a associação. Genor constrói e transforma a experiência de ser um “peixe fora d’água” em linguagem sensível e leva ao seu trabalho questões sociais, raciais e alimentares, que integram lugares onde sobrevivência e imaginação caminham lado a lado.Xica é uma artista mineira, gravadeira e Mestra em Arte e Cultura Visual pela FAV/UFG. É professora no Sertão Negro e integra o Jatobá Nascente e o Batalhão das Gravadeiras. Sua pesquisa aborda a diáspora negra nas Américas e as confluências entre ritos, objetos e ancestralidade, desdobrando-se na criação de gravuras, instalações e objetos.William Maia é um artista visual criado em Realengo, subúrbio carioca marcado pela convivência entre manifestações populares, religiosidades e diferentes imaginários sociais. Sua produção investiga memória, território, identidade e as dualidades presentes nas relações pessoais, sociais e históricas. William desenvolve trabalhos em pintura, escultura, instalação, desenho e vídeo, utilizando materiais como papel, massa corrida e pó de vidro. Atualmente, atua como assistente do artista Dalton Paula.Abraão Veloso é um artista interessado nas minúcias cotidianas, na retratação de homens negros a partir da delicadeza e na criação de trabalhos têxteis composicionais com linhas e tranças. Tapeçaria, cores pastéis e bordado são as maiores marcas de seu trabalho, propondo relações entre essas figuras. Nascido em Ipatinga, Minas Gerais, é bacharel em Artes Visuais pela UFMG e atualmente vive e trabalha em Goiânia. Foi assistente do Sertão Negro, participou de exposições em Belo Horizonte, Goiânia, São Paulo, Brasília e Madrid, e é representado pela Cerrado Galeria.Já a baiana Lucélia Maciel é bacharela em Artes Visuais, pela Universidade Federal de Goiás. A partir de memórias de infância, vividas no interior da Bahia, desenvolve pesquisa e poética artística levando em consideração as desigualdades étnicas, raciais, sociais e de gênero.