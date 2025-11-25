A história da família Sampaio Garcia é marcada por sonhos, segredos e rompimentos. Às margens do Rio Caturama, que passa pela cidade de Bom Retorno, Eliomar Sampaio (Stepan Nercessian) ergue seu lar com mãos calejadas e coração honesto. Viúvo, cria as filhas Zilá (Leandra Leal) e Janete (Letícia Spiller) sob o peso da saudade e à sombra da promessa de que naquela família ninguém mais cantaria. Maria Cecília Garcia (Paula Fernandes), mãe das meninas, nutria o desejo de ser cantora, e é atrás desse sonho que o grande amor de Eliomar pega a estrada e morre em um acidente. Eliomar passa a ver a música como uma maldição e proíbe qualquer aproximação das moças com esse mundo. Em Coração Acelerado, que estreia em janeiro, na Globo, Janete herda a voz e a vocação da mãe. Mas Eliomar, traumatizado pela tragédia, traça planos bem diferentes para o futuro da caçula. As meninas crescem. Zilá, certinha, boa dona de casa, devota ao pai, não dá trabalho. Já Janete, sempre que pode, escapa para cantar em algum lugar. Mas o que tranquiliza Eliomar é que sua primogênita consegue um ótimo partido, Alaorizinho (Daniel de Oliveira), o herdeiro do poderoso Grupo Alaor Amaral.O ano é 2006, Janete e Alaorizinho estão apaixonados, mas vivem em constante conflito. A educação retrógrada do rapaz não combina com a irreverência e determinação da jovem. Zilá, por sua vez, não se conforma que seja sua irmã a escolhida por Alaorzinho. Ela e o rapaz namoraram rapidamente quando mais jovens e Zilá ainda nutria esperanças, mas perde o prumo quando ele começa a se relacionar com Janete. A verdade é que a rivalidade que sente por sua irmã começa bem antes do herdeiro da família Amaral entrar em suas vidas, ela sempre sentiu ciúmes ao ver a adoração do pai pela irmã. Contrariando o noivo e o pai, Janete decide cantar na festa que Alaorzinho trouxe para Bom Retorno, e a pequena cidade se torna palco de um escândalo que ecoa por décadas. Revoltado, ele interrompe a apresentação de Janete. Após uma série de desentendimentos e uma traição, o casal rompe o noivado publicamente. Bom Retorno em peso condena Janete, mas sua maior decepção é ver o pai ficar do lado do ex-noivo. Humilhada e julgada por todos, Janete foge da cidade e corta os laços com a família. É nesse momento que ela cruza com Jean Carlos (Ricardo Pereira), um forasteiro de má fama. O que Janete não sabe é que Jean Carlos foi procurá-la a mando da irmã. Dessa relação nasce Agrado (Isadora Cruz), criada sem conhecer a verdade sobre a família da mãe, e sobre a índole de seu pai. Enquanto Janete luta para sobreviver e criar a filha, Zilá dá a volta por cima e consolida sua posição como esposa de Alaorzinho e mãe de Naiane (Isabelle Drummond), vivendo no luxo e comandando os negócios da família Amaral. Anos depois, as feridas do passado ressurgem com força. Janete retorna para Bom Retorno para cuidar do pai doente e encara não só as mágoas, mas também a rivalidade que atravessa gerações. Produzida nos Estúdios Globo, Coração Acelerado é uma novela criada e escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, com direção artística de Carlos Araujo. Bruna Ferreira assina a produção e Lucas Zardo, a produção executiva. A direção de gênero é de José Luiz Villamarim. A novela está prevista para estrear em janeiro de 2026.