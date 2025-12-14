A pacata Bom Retorno, localizada em Goiás, é uma cidade pequena e bucólica, que encanta aos olhos pelas belezas naturais, especialmente o Rio Caturama, envolto por lendas sobre plantas medicinais com poderes milagrosos. A cidade ganhou notoriedade quando se tornou palco da famosa festa Canta Centro-Oeste, atraindo milhares de visitantes e transformando-se em um centro de grandes eventos sertanejos. Com clima acolhedor e raízes culturais fortes, Bom Retorno é vizinha à capital Goiânia e mistura tradição rural, negócios prósperos ligados à moda country e ao entretenimento e histórias de famílias poderosas, sendo um cenário onde se cruzam ambição, música e segredos.Na próxima novela das sete da TV Globo, Coração Acelerado, alguns desses segredos vão parar na boca do povo com a ajuda de Talita Mendes (Luellem de Castro). Criadora de conteúdo da página Close na Talita, um canal de vídeos de grande alcance no Centro-Oeste, Talita está em todas, sabe de absolutamente tudo que acontece e intui o que está para acontecer. É um verdadeiro termômetro de popularidade para as celebridades locais e os bastidores do mundo sertanejo são seu principal assunto. No canal, ela conta com a ajuda de Tino (Victtor Hugo Maia), um jovem câmera e assistente da influencer.Os principais acontecimentos da cidade também não fogem à Rádio Estrela do Cerrado. É Inácio Palhares Leite (Gabriel Godoy) quem traz as principais notícias de Bom Retorno. O radialista é gente boa e apaixonado pelo que faz, e como profundo conhecedor de música, toda população fica atenta aos hits que tocam na estação. Além de divulgar música, a rádio movimenta a cultura local, conectando pequenas cidades e transformando as festas em grandes acontecimentos. Pelas ruas de Bom Retorno, encontra-se o Mequetrefe, um bar típico de cidade do interior que funciona também como pensão. Zeca (Luiz Henrique Nogueira) trabalha e cuida do local como se fosse sua casa. Romântico e apaixonado por música, vê o bar que administra ser palco de apresentações de cantores da música sertaneja. Na pensão, moram Vânia (Nina Baiocchi) e Leandro Brasil (David Junior), que chega a Bom Retorno guardando alguns mistérios. Especializado em grandes shows, vai trabalhar na Alô Balada como técnico de som.Uma das frentes de negócio do Grupo Alaor Amaral, a Alô Balada é uma empresa criada por Alaorzinho (Daniel de Oliveira) para expandir os negócios da família para o setor de entretenimento. Ela atua na promoção de festas e grandes eventos, especialmente aqueles ligados à cultura sertaneja. O herdeiro tem ao seu lado como fiel escudeiro o melhor amigo, Malvino (Guito), seu assistente na Alô Balada. Outros moradores da cidade também batem ponto na empresa da família Amaral: Vânia trabalha como secretária e Eva (Natália Cruz) é assistente pessoal e amiga de Zilá (Leandra Leal), tida como uma pessoa tranquila, elegante e honesta.Pelo comércio da cidade, os moradores esbarram com Agenor de Paula (Claudio Mendes) e Vilma (Renata Caetano), donos da padaria de Bom Retorno. Pais de Laurinha (Kamila Amorim), melhor amiga de Naiane (Isabelle Drummond), idolatram a família Amaral. Produzida nos Estúdios Globo, Coração Acelerado é uma novela criada e escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, com direção artística de Carlos Araújo. Bruna Ferreira assina a produção, e Lucas Zardo, a produção executiva. A direção de gênero é de José Luiz Villamarim. A novela estreia no dia 12 de janeiro.