Há um indisfarçável clima de orgulho no ar e não é para menos. Seis estudantes da Escola do Futuro de Goiás (EFG) em Artes Basileu França são os únicos brasileiros convidados para a programação oficial do Verbier Festival, na Suíça. Considerado uma das mais prestigiadas vitrines da música clássica mundial, o evento reunirá jovens talentos e grandes nomes da música erudita entre os dias 16 de julho e 2 de agosto, nos Alpes suíços.\nA delegação goiana é formada pelos violinistas Daniel Alves, Leonardo Araújo e João Victor Lobo, pelos violistas Samuel Bernardes e João Victor Dias e pelo violoncelista Marco Antônio. Integrantes da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás, eles foram selecionados após audições realizadas por representantes ligados à organização do festival, que avaliaram critérios como domínio técnico, musicalidade e maturidade artística. O maestro Eliel Ferreira, que é coordenador do grupo, vai acompanhá-los na viagem.