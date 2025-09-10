Homem honesto e íntegro, Paulinho Reitz (Romulo Estrela) é um investigador da polícia em Três Graças, próxima trama das 21 horas da Globo. Responde ao delegado Jairo Barroso (André Mattos) e tem como estagiária uma jovem apelidada de Juquinha (Gabriela Medvedovisky). Filho de um policial que morreu em serviço, é determinado e persistente nas investigações, empenhando-se de corpo e alma à missão. Também se dedica aos exercícios físicos - especialmente às corridas no Parque Ibirapuera. Já quando o assunto é a vida amorosa, se mostra um desastre, pois sua dedicação excessiva ao trabalho o faz ter dificuldade em manter relacionamentos duradouros. Isso tudo muda quando ele se apaixona por Gerluce (Sophie Charlotte). Os dois se conhecem na frente do posto de saúde em que ela leva a filha Joélly (Alana Cabral) para fazer exames de gravidez, em situação um tanto complicada. Quando ele descobre que Gerluce trabalha na Aclimação, bairro da região central de São Paulo que está sob a jurisdição da delegacia, Paulinho dá um jeito de estar por perto. Demonstra interesse pelos problemas que ela enfrenta e reforça que pode contar com ele em diversas situações. Das conversas durante as caronas para o trabalho, os dois, aos poucos, iniciam um namoro apaixonado, mas o romance enfrentará grandes obstáculos. “O Paulinho é um cara que, de fato, vive para trabalhar, e, em determinado momento, encontra a Gerluce e se encanta de novo. Isso o faz pensar que a vida também é olhar para si e se cuidar, viver um pouco fora do trabalho. Os dois têm um senso de justiça muito grande, que vai fortalecer a conexão entre eles”, analisa Romulo Estrela.Juquinha, a estagiária, é a maior incentivadora do romance. Sincera, está sempre “jogando a real” para Paulinho sobre o assunto. Dedicada, ela busca se tornar uma policial de respeito e tem no chefe o seu grande mentor. “A relação da Juquinha com o Paulinho é engraçada. Ela começa um pouco descompassada, mas, com o tempo, os dois vão encontrando uma sintonia muito interessante. O Paulinho é um cara mais rígido, fechado, e a Juquinha chega provocando e questionando esse modus operandi dele, profissional e pessoalmente”, define Gabriela Medvedovisky. “O Paulinho não tem muita paciência para a Juquinha, mas também tira proveito dessa relação, porque ela traz para ele algumas verdades. Isso é muito bonito e fica claro na dinâmica dos dois”, complementa Romulo Estrela.Já o delegado Jairo Barroso (André Mattos) completa o trio da delegacia. André Mattos comenta sobre a interação com Romulo e Gabriela para compor o núcleo: “Estamos com uma sintonia muito boa. Romulo é um ator muito sensível, muito honesto, e a Gabi, uma atriz maravilhosa. A nossa troca tem sido muito legal, tanto no set, como nas conversas de camarim e pela internet. Estamos cooperando juntos para fazer esse núcleo ser muito bacana”.Com estreia prevista para outubro, Três Graças é uma novela criada e escrita por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, com direção artística de Luiz Henrique Rios e produção de Gustavo Rebelo e Silvana Feu. A direção de gênero é de José Luiz Villamarim.