Tem gente que toma café por hábito. Tem quem tome por necessidade. Entre os apaixonados pela bebida, porém, há um momento em que o consumo deixa de ser automático e passa a envolver escolhas: do grão, do método, da temperatura da água e do tempo de extração. O que antes era só um gole rápido antes de sair de casa ganha outras camadas. Que o diga o empresário Sérgio Bogado, de 33 anos.\n“Todos que me conhecem fazem uma relação quase imediata com a bebida. Não importa o momento, café sempre”, confessa. A bebida é mesmo um símbolo nacional: segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC), o brasileiro consome, em média, 1.430 xícaras por ano, e o Brasil figura como segundo maior consumidor do mundo. Goianos apaixonados pela bebida têm encontro marcado nesta semana no Café Fest, que será realizado de sexta-feira (24) a domingo (26), no Centro Cultural Oscar Niemeyer.