Rivais no jogo, Jonas Sulzbach e Juliano Floss se estranharam na cozinha do BBB 26 (Globo) momentos após a formação do paredão deste domingo (8). Líder da semana, o modelo alfinetou o dançarino, afirmando que ele é uma "planta albina". O camarote rebateu a provocação.

A troca de farpas começou quando Milena disse, na cara de Jonas, que ele e Cowboy pegaram a coragem dela emprestada para indicá-la ao paredão. A sister comentou que gostaria de ganhar o líder para ver as suas sobrinhas e o modelo debochou, afirmando que ela deveria se esforçar mais para conquistar o reinado.

Juliano, em defesa da aliada, emendou, ironizando a fala de Jonas: "ele é o único esforçado, habilidoso". O líder da semana chamou o rival de "planta albina". O dançarino pagou na mesma moeda, afirmando que Jonas é uma "planta coral aquática", pois o brother vive limpando a piscina.