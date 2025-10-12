Copacabana Palace (Fabio Pozzebom/Agência Brasil)\nO Copacabana Palace, hotel da zona sul do Rio de Janeiro e um dos mais badalados do país, negou qualquer falha de segurança e brincou com o assassinato de Odete Roitman (Debora Bloch) em "Vale Tudo", novela das nove da Globo, e que ocorreu em "suas instalações" na ficção.\nEm nota publicada em suas redes sociais, o Copacabana Palace diz que o caso não trouxe nenhum tipo de propaganda negativa para o local e diz que está "colaborando" com as investigações.\n"Gostaríamos de informar que (de maneira puramente fictícia) uma de nossas ilustres hóspedes, Sra. Odete Roitman, foi 'retirada de cena' em seu quarto, a nada fictícia Suíte 604, uma das mais luxuosas do Brasil. Reforçamos que estamos colaborando com a polícia fictícia e oferecendo todo o apoio necessário à investigação (igualmente fictícia)", diz a nota, publicada nas redes sociais.