A Nobreza do Amor\nTonho e Alika decidem viver seu amor e ver o que o futuro lhes reserva. Januário lamenta com Dona Menina sobre o interesse de Ana Maria por Manoel. Pascoal confronta Akin sobre o paradeiro de Dumi, que consegue escapar da Guarda Real. Belmira se preocupa com o comportamento de Viriato, sem saber que se trata de Carrapato. Virgínia sofre com a distância de Mirinho. Sebastião vê quando Eugênia e Eustáquio chegam ao ateliê de Alika/Lúcia, e alerta Virgínia. Mr.Campbell expõe suas preocupações comerciais a Jendal após o artigo de Nilo Peçanha sobre Batanga. Todos em Barro Preto celebram a presença de Eugênia. Virgínia garante a Marta que se vingará de Alika/Lúcia.\nCoração Acelerado\nAlana e Blake pressionam Alaorzinho a aceitar a presença de Agrado e Eduarda em seu festival. Eduarda desabafa com Zuzu. Zilá e Naiane repreendem Alaorzinho por aceitar Agrado e Eduarda no festival. Janete se preocupa com o fato de Agrado abrir mão de parte da sua história a fim de esquecer João Raul. Naiane ameaça Cinara. Eduarda admira Leandro interagindo com Sol. Walmir conversa com João Raul sobre Naiane. Gael elogia Naiane. Janete vê Alana com Alaorzinho.