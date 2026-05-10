A Nobreza do Amor\nJendal perdoa Dumi, mas impede que Kênia se relacione com o guarda. Chinua conforta Kênia, que sofre por amor a Dumi. Omar, Akin e Ladisa celebram a vida de Dumi. Kênia garante a Jendal que não se casará com outro homem. Alika confessa a Niara que sente ter uma dívida de gratidão com Mirinho por sua ajuda à mãe. Salma não acredita no bom comportamento de Mirinho. Tonho envia um recado a Casemiro pedindo mais dinheiro, mas Mirinho interrompe o telegrama. Sebastião incentiva Virgínia a desconfiar de Mirinho. José anuncia a Bartô que a inauguração do ateliê de Alika/Lúcia e Teresa está confirmada. Observada por Sebastião, Virgínia sabota os convites para a inauguração do ateliê.\nCoração Acelerado\nAlaor e Alaorzinho conversam com Zilá. Alaorzinho sofre ao lembrar do passado com Janete. Naiane tem um sonho com Gael. Eduarda vai ao encontro de Valéria e Sol. Alaorzinho e Zilá contam a Naiane que irão se separar, e a menina se desespera. Eduarda conta a Sol que é sua irmã, e as duas se emocionam.