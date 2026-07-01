O universo sertanejo de Coração Acelerado sobe ao palco em um novo encontro entre dramaturgia e música promovido pela Globo. Após o sucesso da experiência musical iniciada por Três Graças, agora é a vez da Turnê Coração Acelerado, que chega a Goiânia no dia 31 de julho em um espetáculo destinado aos fãs da novela e da música sertaneja.\nNa casa de shows Espaço Dois Ipês, o público verá apresentações de Ana Castela, Chitãozinho e Xororó e Daniel, além dos atores Isadora Cruz, Filipe Bragança e Gabz, interpretando respectivamente os personagens Agrado, João Raul e Eduarda.\nIsadora Cruz (BEATRIZ DAMY/Globo)\nTambém estão confirmadas as apresentações de Isabelle Drummond, como Naiane, Diego Martins, como Esteban, Elisa Lucinda, como Zuzu, e Guito, como Malvino. A dupla Bruninho e Davi fará uma participação especial. No setlist, sucessos que embalam a trama de Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, com direção artística de Carlos Araujo.