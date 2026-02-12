Êta Mundo Melhor!\nCandinho e Joaquim avistam o carro da polícia levando Dita e Samir. Celso se recusa a trabalhar na fábrica de Sandra e Ernesto. Maria Divina e Zé dos Porcos descobrem que ele não pode ter filhos biológicos. Cunegundes decide voltar para o sítio. Ao cumprir a ordem judicial de Janete, Haydée aproveita para revelar sua história na rádio. Sabiá consegue provas contra Ernesto no crime contra Estela. Zé dos Porcos deixa o sítio. As crianças acolhem Samir, que volta para a Casa dos Anjos com Zulma. Lourival se desespera com a ausência de Doris/Dita na primeira apresentação de sua turnê. Candinho descobre que Policarpo foi embora.\nCoração Acelerado\nJoão Raul discute com Walmir sobre o contrato com Ronei. Zilá sabota mais uma vez a água de Alaorzinho, que novamente sai à procura de Janete. Vilma comenta com Agenor que Zilá precisa saber que Alaorzinho visitou Janete. Luan tenta se aproximar de Eduarda, que pensa em Leandro. Zilá confronta Alaorzinho sobre sua procura por Janete. Xavier confessa seu crime a Leandro.