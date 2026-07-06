A NOBREZA DO AMOR\nAlika confessa a Tonho que Omar deseja se casar com ela. O Bispo indaga Viriato sobre suas atitudes recentes. Mirinho provoca Sebastião. Marta pune Virgínia, que se revolta ainda mais contra Lúcia/Alika. Kênia comenta com Chinua sobre o interesse de Jendal por Binta. Graça e Mirinho zombam de Ana Maria por esperar o pedido oficial de namoro de Manoel. Alika descobre que Nilo Peçanha está morto, e Onildo a apoia. Onildo declara seu interesse romântico por Niara. Tonho se aconselha com Dona Menina. Kênia confidencia a Chinua que seguiu a sugestão de Dumi para se livrar da perseguição de Jendal. Dumi, Akin e Ladisa encontram a urna com as joias de Jendal.\nCORAÇÃO ACELERADO\nJoão Raul percebe o estado alterado de Agrado, e cuida da moça. Tino agradece a noite passada com Esteban. Malvino e Laurinha percebem que passaram a noite lado a lado, e confessam seu amor. Leandro e Eduarda finalmente ficam juntos. Agrado lembra de ter beijado João Raul e se surpreende. Talita elogia o Zuzanete em suas redes, e Ronei e Zilá ficam indignados com o fracasso de seu plano. Eva convida Vânia para sair. João Raul e Agrado contam de seu beijo para Luan e Eduarda, respectivamente. Ronei pede ajuda a Naiane para convencer João Raul a embarcar no cruzeiro. João Raul e Agrado concordam em fazer o cruzeiro, para surpresa de todos.