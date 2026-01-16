Êta Mundo Melhor!\nCelso e Ernesto se desesperam, e socorrem Sandra. Samir e Picolé decidem procurar Pureza. Zulma maltrata Pureza, que promete se vingar da mulher. Estela convence Ernesto a permitir que Túlio acuda a Baronesa/Sandra. Dita confronta Asdrúbal. Estela e Túlio constatam que a Baronesa/Sandra foi salva pelo camafeu de Anastácia. Tamires sugere que Mirtes seja a protagonista do musical de Cunegundes. Sandra exige que Celso e Ernesto se entendam. Celso pede que Sandra retire a queixa contra Túlio no hospital. Picolé e Samir encontram Pureza. Dita repreende Candinho por pedir para Asdrúbal vigiá-la com Lourival.\nCoração Acelerado\nAgrado tenta convencer Janete a viajar para Bom Retorno. Talita registra o beijo entre João Raul e Naiane. Alaorzinho se recusa a aceitar um namoro real entre João Raul e Naiane. Zilá fala mal de Nora, Leocádia e Rosalva. Walmir teme a reação de Alaorzinho à aproximação de João Raul e Naiane. Eliomar relembra a morte de Cecília e se sente culpado pela tragédia. Agrado tem um novo sonho com sua avó. João Raul e Naiane tentam esconder que dormiram juntos, mas Alaorzinho exige que a filha abra a porta de seu quarto. Agrado e Eduarda se conhecem em uma situação inusitada.