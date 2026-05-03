A Nobreza do Amor\nChinua e Dumi acreditam que sofrerão retaliação de Jendal pela fuga de Omar. Virgínia pensa em marcar a data de seu noivado para o mesmo dia da inauguração do ateliê de Alika/Lúcia. Jendal comanda as buscas por Omar. Dumi encontra Omar e ajuda a mantê-lo escondido dos soldados de Jendal. Akin ajuda Omar. Onildo desconfia quando Alika/Lúcia demonstra conhecimento sobre uma santa estrangeira. Niara/Vera e Maria Helena cobram Bartô sobre a reforma da escola. Jendal ameaça Burak pela fuga de Omar, e Dumi se responsabiliza pelo ocorrido para salvá-lo.\nCoração Acelerado\nGael apoia Naiane após ter sido barrada no camarim de João Raul. Bara provoca Ronei por ter deixado Agrado e Eduarda escapar de seu agenciamento. João Raul se preocupa ao saber da ida de Naiane ao show. Talita e Tino registram o fechamento da parceria entre Agrado, Eduarda e Alana. Janete e Zuzu comemoram a mudança de suas vidas para melhor. Agrado sonha com sua avó Cecília. Naiane perdoa João Raul por ter sido impedida de entrar em seu camarim. Mércia diz a Zilá que Janete será a capa de sua revista em seu lugar. Passam-se alguns meses. Agrado e Eduarda retornam de sua turnê internacional. João Raul é o convidado do programa Viver Sertanejo. Alana apresenta a mansão de Agrado e Eduarda.