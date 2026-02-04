Êta Mundo Melhor!\nCandinho garante a Simbá que resgatará Samir. Estela revela toda a verdade sobre Anabela e Ernesto para Túlio. Asdrúbal e Araújo pensam em como impedir Ernesto e a Baronesa/Sandra de tomar a fábrica. Candinho diz a Dita que fugirá com Samir para o Rio de Janeiro, e Araújo recomenda que ele não faça isso. Candinho questiona se Celso sabe que Sandra está viva. Maria Divina conclui que Zé dos Porcos pode ser estéril. Margarida tem uma ideia para escrever uma nova novela. Sandra diz a Celso que sabe que Anabela é filha de Ernesto.\nCoração Acelerado\nNaiane acusa Agrado e Eduarda de fazerem um complô contra ela. João Raul se nega a dividir um comercial com Naiane. Vilma e Agenor julgam Janete ao vê-la com Alaorzinho. Agrado se entende com Eliomar. Alaor se aproxima de Ivana. Zeca estranha o comportamento de Adilson com Walmir. Eduarda faz sucesso em sua apresentação para Ronei, mas Naiane a atrapalha. Luan apoia Eduarda. Agrado pede para conversar com Naiane.