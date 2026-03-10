Êta Mundo Melhor!\nCelso interrompe o casamento de Zulma e Candinho e faz uma revelação. Dita afirma a Lourival que ama Candinho. Zulma foge da igreja com Samir, e acaba sofrendo um acidente. Anabela descobre que Ernesto é seu pai. Celso anuncia que irá se entregar por seus crimes, e Dita reage. Lourival sugere a Tamires que Dita se apresente para encerrar as atividades do dancing. Quinzinho volta para o sítio de Cunegundes. Túlio se despede de Estela. Zenaide e as crianças sofrem pelo estado de Zulma.\nCoração Acelerado\nJoão Raul vê uma gravação do beijo entre Leandro e Agrado e rompe com a namorada. João Raul sofre um acidente de carro. Ronei e Walmir vão ao hospital em que João Raul está. Janete e Eduarda apoiam Agrado. Wesley propõe empresariar Eduarda, e Luan comemora. Naiane se preocupa com o estado de João Raul. Agrado tem um sonho com Eduarda.