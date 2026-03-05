Êta Mundo Melhor!\nErnesto desiste do plano de Sandra ao descobrir que Anabela é sua filha. Carmem aconselha Zulma a desistir do casamento com Candinho para evitar uma desgraça. Rosalinda deseja saber mais sobre a vida de Cunegundes. Sabiá pede Zenaide em casamento. Dita passa mal, e Lourival se preocupa. Ernesto é preso, e Estela e Celso comemoram. Sandra comenta com Olga que Ernesto não é mais o homem por quem se apaixonou. Lauro e Tobias adotam Felícia. Jocasta desmascara Maria do Socorro. Estela e Túlio se encontram. Dita desmaia nos braços de Candinho.\nCoração Acelerado\nAdilson pressiona Walmir, que teme ser descoberto por João Raul. Naiane aproveita para se reaproximar de João Raul, e finge ser sua amiga. Zilá deduz que Alaorzinho se envolveu em uma briga por conta de Janete. Agrado flagra Walmir entregando um troféu roubado de João Raul a Adilson, e conversa com o ex-namorado. Palhares visita a região do Caturama com Janete. João Raul implora uma nova chance a Agrado. Cinara faz uma ameaça velada a Zilá.