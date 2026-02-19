Êta Mundo Melhor!\nZulma afirma a Candinho que libertará Dita se ele se casar com ela. Anabela se revolta contra o aparelho auditivo, e Estela se preocupa. Ernesto recusa a chantagem de Sandra a Celso e anuncia que adotará Simbá. O delegado se insinua a Quitéria. Asdrúbal garante a Candinho que Ivonete não é uma boa pessoa. Carmem aconselha Zulma a desistir de casar com Candinho. Manoela e Margarida se preocupam com a tristeza de Dita. Cunegundes prepara seu novo musical. Maria Pureza decide ir para São Paulo com Zé dos Porcos, Maria Divina e Picolé. Celso defende Policarpo, e Candinho agradece o primo. Lauro recebe Ivonete para trabalhar no hospital. Túlio decide se afastar de Estela. Dita desmaia na prisão.\nCoração Acelerado\nRonei pede ajuda a Talita para colocar Naiane na lista das “Brabas da Vez”. Agrado diz para Janete que vai revelar ser “Diana” para João Raul em sua noite de núpcias. Leandro parte de moto para São Paulo. Talita anuncia ao vivo que a cooperativa de Janete fará o vestido de noiva de Agrado. Zilá decide que precisa destruir a popularidade da cooperativa. Naiane se desespera ao ver que Agrado a superou em sucesso nas redes sociais. Giovana conversa com Naiane, e sugere de se aliarem para destruir Agrado.