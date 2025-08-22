Ao caminhar pela Praça Cívica, preste atenção nos elementos florais que decoram os obeliscos localizados no meio do espaço urbano. Repare também nas linhas e geometrias do antigo Tribunal de Justiça e do Centro Cultural Marieta Telles. Há ainda a planicidade das fontes luminosas e dos prédios que as cercam, como o Museu Zoroastro Artiaga. Cravados no marco-zero da cidade, os monumentos e edifícios que compõem a praça formam o maior conjunto art déco de toda a capital. É, com toda a certeza, o coração de Goiânia.\nEm comemoração ao centenário do art déco no mundo, o POPULAR dá continuidade a série especial sobre as influências do movimento arquitetônico em Goiânia. Projetada nos anos 1930, a cidade incorporou o estilo em suas construções públicas e privadas, tornando-se uma das cidades brasileiras com maior número de obras nessa linguagem.