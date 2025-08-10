O corpo do sambista Arlindo Cruz foi sepultado nesta manhã após 16 horas de velório na quadra da escola de samba Império Serrano, na zona norte do Rio de Janeiro. A cerimônia, marcada por muito samba, lotou o espaço com fãs, amigos e familiares do músico, morto na sexta-feira, aos 66 anos.\nO velório virou a madrugada de sábado para domingo e, nesta manhã, o caixão foi colocado carro do Corpo de Bombeiros e seguiu em cortejo até o Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, zona oeste da capital fluminense. Babi Cruz, viúva do compositor, e Flora, filha do casal, seguiram no veículo, saudadas pelo público.\nO corpo chegou no cemitério por volta das 11h da manhã deste domingo. Ao chegar lá, houve uma pequena cerimônia fechada para amigos e familiares do cantor que contou com uma pequena roda de samba em volta do caixão.