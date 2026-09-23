-rick_local (1.3459057)\nO corpo do cantor Rick Sollo, que estava entre os passageiros de um helicóptero cujos destroços foram encontrados nesta terça (22), em uma área rural em Santa Catarina, será velado e enterrado em Sorocaba na quinta (24). O local e o horário da cerimônia, que será fechada a familiares, ainda não foram divulgados.\nJunto do músico Renner, o artista, conhecido apenas como Rick, fez parte de uma famosa dupla sertaneja e ficou conhecido pela música "Ela é Demais" e outros hits do gênero dos anos 1990.\nTodos os corpos do acidente de helicóptero foram resgatados durante a tarde desta terça e levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Florianópolis, que liberou nesta manhã os corpos para velório e enterro. O corpo de Rick será levado para Sorocaba por táxi aéreo.\nRenner compartilha homenagem de artista mirim após morte de Rick em queda de helicóptero