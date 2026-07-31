Nem sertão, nem fronteira, nem tradição. A arte produzida em Goiás há muito tempo ultrapassa os limites das imagens que costumam definir o Estado. Entre corpos, memórias, desejos e afetos, um conjunto de artistas vem redesenhando esse território a partir de experiências que desafiam narrativas históricas e ampliam o imaginário sobre o Brasil Central. É esse outro Goiás que chega a São Paulo a partir deste sábado (1º), com a abertura da exposição Por Entre Seus Dentes Faço Tobogãs, na Galeria TATO.\nAo reunir 28 artistas goianos ou radicados no Estado, a mostra apresenta um recorte da produção artística contemporânea desenvolvida em Goiás e propõe novas leituras sobre memória, território, corpo e desejo. Entre os participantes estão nomes de diferentes gerações, como Marcelo Solá, Adriana Bittar, Benedito Ferreira, Fernando Costa Filho, Hilda de Paulo, Kassius Brunno e Monike Goyana, evidenciando a diversidade de linguagens que marca a produção artística local.