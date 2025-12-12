-Decoração de Natal Virginia (1.3348539)\nAs corretoras de imóveis Roberta Mayer, de 43 anos, e Cíntia Alves Xavier, de 40 anos, ganharam destaque ao apresentarem a decoração de Natal da casa da influenciadora Virgínia Fonseca. O imóvel está localizado em um condomínio de luxo no extremo leste de Goiânia.\nNo vídeo, elas mostram detalhes da notável decoração de Virginia, que tem despertado grande curiosidade, especialmente entre seus fãs, ávidos por conferir os detalhes de perto. De acordo com Roberta, a ideia surgiu quando souberam que a influenciadora havia inaugurado as luzes de Natal.\nSabemos que desde que ela começou a fazer essas decorações, as pessoas, principalmente os fãs dela, ficam supercuriosos para ver de perto os detalhes. Como somos corretoras que atendem o alto padrão, temos uma facilidade de entrada nos condomínios de luxo aqui de Goiânia. Assim, decidimos ir até o local. As pessoas ficam curiosas, nossa intenção era mostrar para quem não consegue chegar, não tem acesso ao local, como é o Natal da Virgínia, que só perde para o do [Oscar] Niemeyer aqui em Goiânia."