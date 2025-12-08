Se antes bastava “passar a máquina dois e ir embora”, 2025 chegou mostrando que o homem goiano anda muito mais interessado em estética, novos cortes de cabelo e visagismos na barba. Nos salões de Goiânia, o que se vê é um público que chega com referências salvas, perguntas prontas e até opiniões sobre textura. A beleza masculina, enfim, virou conversa de mesa.\nO cabeleireiro Mateus Silva, do Entretelinhas, nota a transformação diariamente. Segundo o profissional, há uma migração clara do curtíssimo para fios maiores. “Os homens têm se aventurado em comprimentos médios”, afirma. E o famoso degradê? Caiu de protagonista a coadjuvante elegante: “O degradê vem em proporções menores, só como detalhe de acabamento, e a barba segue a mesma lógica.”\nMateus Silva: “Os cortes médios como o slick-flow prometem ser a maior tendência” (Wesley Costa/O Popular)