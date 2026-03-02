Os participantes do BBB 26 (Globo) tiveram que formar um novo paredão neste domingo (1º). Alberto Cowboy, Breno Corã e Jordana Morais foram escolhidos para a berlinda, que é falsa.\nA formação do paredão falso começou na sexta-feira (27), quando Breno foi exilado da casa após uma dinâmica e precisou dormir no jardim. Na noite seguinte, ele pôde indicar uma pessoa para trocar de lugar com ele e ir para a berlinda. O biólogo emparedou Alberto Cowboy.\nO veterano ganhou a prova do anjo e, na noite de domingo, deu a imunidade para o modelo Jonas Sulzbach. A líder da semana, Samira Sagr, indicou Jordana ao paredão.\nBabu e Milena tomam chamada da produção após tramarem contra rivais\nSolange Couto e Alberto Cowboy deixam rivalidade de lado para criticar Ana Paula\nSolange Couto faz comentário sobre Ana Paula no BBB 26 e causa polêmica nas redes sociais