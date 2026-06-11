A combinação de milho ralado ou batido com leite e açúcar resulta em uma sobremesa de textura cremosa e sabor marcante, que se tornou símbolo das festas juninas. Presente nos arraiais de todo o País, o curau de milho divide espaço com outras receitas típicas da temporada, mas virou presença obrigatória nas celebrações de São João. O nome varia conforme a região, mas a receita atravessa gerações e segue como uma das tradições mais gostosas da culinária junina.\nPor trás da aparente simplicidade do curau, existe um conhecimento transmitido de geração em geração. O chef Gilmar Borges, pesquisador da cozinha de raiz brasileira, afirma que o doce depende menos da receita e mais da técnica. “O curau precisa ser bem cozido, feito com milho novo, de preferência quebrado no dia. Parece simples, mas existem segredos e truques que fazem toda a diferença”, garante. Segundo ele, esses saberes foram preservados por famílias, mestres griôs e guardiãs da culinária popular em diferentes regiões do País.