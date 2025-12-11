-POP_VÍDEO_GATINHA_GAEL (1.3347498)\nUma 'operação' planejada entre neto e avó terminou com um passageiro surpresa no carro da família após uma viagem de 400 quilômetros, de Mara Rosa a Anápolis. O consultor imobiliário Acássio Vilmar descobriu, ao parar para almoçar na estrada, que o filho Gael, de 4 anos, levou escondida uma filhote de gato no colo, sem que ele percebesse. O vídeo viralizado já ultrapassa 3 milhões de visualizações no Instagram.\nAs imagens mostram o pai questionando sobre o ocorrido ao menino, que segura o animal com firmeza e chora. “Mas quem trouxe o gato foi você, escondido. Por que você não me falou?”, diz Acássio. O garoto, emocionado, tenta se explicar: “A vovó que trouxe o gatinho pra mim”. O pai insiste: “Ela que trouxe? Não, ela não tá aqui. Quem trouxe foi você”. Em meio ao choro da criança, a gata permanece quieta, aninhada na coberta usada como disfarce durante toda a viagem.