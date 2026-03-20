Tenho 15 cuecas pretas iguais. Uso as mesmas há mais de dez anos. Para mim, 2010 foi a década de ouro das roupas íntimas.\nSinto um pouco de vergonha de dizer que não compro cuecas há uma década. Mas elas estão perfeitas. Não desgastam, não desbotam. Uma mistura de elastano com algodão que dá a elas uma textura gostosa no corpo; nunca perderam o encaixe; e são leves, muito leves.\nAs namoradas que tive nessa década não reclamaram.\nHá algum tempo, tentei forçar a mudança. Comprei modelos novos para sair da mesmice. Me arrependi no instante em que as vesti. Foi como se tivesse traído uma pessoa que amo.\nNão comprei todas de uma vez. Primeiro, foi um kit com três. Quando precisei de mais, descobri que tinham saído de linha. Eu não sabia que cueca saía de linha. Experimentei os modelos novos, mas não eram a mesma coisa: encaixavam mal, tinham outra textura, relaxavam nas lavagens. Foi um horror aquele período da vida.