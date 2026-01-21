Quando os dois restaurantes veganos que frequento entraram em longo recesso no final do ano, fui com minha filha (e sócia) almoçar no self-service da esquina de casa. A moça que opera a balança ao lado da churrasqueira, e que elogiou meus brincos tupinambá de micro missangas, disse: “Eu queria muito não comer carne, mas fico me sentindo fraca o dia inteiro”.Falei para ela: ‘Ah, eu sei o que é isso... é coisa inventada que colocaram na sua cabeça.’ Eu estava pronta para citar os atletas de alta performance e as estrelas do showbusiness que não consomem produtos derivados de animais, mas a sócia intercedeu: “Menos, mãe, pode parar”.Quando a paciência fica escassa, a gente logo pensa em reforçar autonomias (precisar de mais ninguém pra nada), fortalecer os aliados (que se ferrem os outros) e torcer para que o dia termine bem. Por isso, entre o Natal e o réveillon, prometi colocar na bolsa a marmitinha com castanhas e frutas secas e não mais falar sobre o veganismo em terreno infértil. Afinal, já se vão quase 10 anos de convivência com a desinformação generalizada sobre o assunto.Uma década descobrindo que colocaram bacon no feijão, cubinhos de presunto na maionese, frango na sopa de milho verde. Um tempo considerável de vida lamentando que até o caldo de legumes seja preparado com banha de porco e que contenha leite na receita deturpada do biscoito de polvilho.Mas sinto muito, neste começo de ano não posso cumprir minha promessa. Porque recebemos a notícia do fechamento da Vespa, que vai deixar saudade entre aqueles que sobrevivem no universo paralelo da fabulosa gastronomia à base de plantas. Em Goiânia, estamos enlutadas, enlutades e enlutados com este comunicado oficial.Quem conhece sabe que o restaurante vai interromper atividades em um momento de muita criatividade e popularidade. Os motivos do fim importam menos. O que fica é que a vespinha iniciou os trabalhos durante a pandemia da Covid-19 nos atendendo em casa e, em seguida, conquistou seu público com afeto e seriedade, instalada em um ambiente singular, inspirador das relações equilibradas com o reino animal e vegetal.Outros cinco ou seis negócios similares à Vespa existem na cidade, no momento, alguns com oferta de alimentos orgânicos inclusive. Esses pequenos empresários e empresárias não estão ali de brincadeira empreendendo em terras bovinas. Nunca é só um café ou um restaurante ou um mercadinho, é um lugar de luta. Repare.Uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, em 2025, revela que 7% da população brasileira se declara vegana. Ou seja, quase 15 milhões de pessoas têm razões distintas para não apoiar o sofrimento animal. O abandono da carne, bem como do leite e do ovo na dieta alimentar, começa com frequência por razões de saúde e por motivações espirituais também. Com o passar dos anos convivendo com hábitos e saberes, essas pessoas vão ficando mais próximas das questões políticas que ancoram a cultura vegana. Foi assim comigo.Especialmente nesta quinta-feira eu levaria o meu megafone para a esquina das avenidas Araguaia com Anhanguera pra contar pra todo mundo que a pecuária é uma das maiores responsáveis pelo desmatamento no Brasil. Que cerca de 70% da soja produzida no País não chega ao nosso prato, alimenta o gado. Que a dieta vegana reduz 75% da emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa no Planeta Terra. Porque hoje eu quero desabafar, minha gente. Nós estamos perdendo um importante espaço de resistência, sem que tenhamos levado até lá todas as pessoas que amamos.