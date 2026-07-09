Sabe aquelas perguntas fáceis de responder, mas que, quando surgem do nada, deixam a gente sem reação? Foi o que aconteceu comigo recentemente. Um amigo perguntou qual tinha sido a melhor entrevista que fiz na vida nesse tempo todo de carreira no jornalismo.\nParei para pensar e lembrei de Caetano Veloso, Paulinho da Viola, Djavan, Gal Costa, Arnaldo Antunes, Marisa Monte e tantos outros. Concluí que não conseguiria fazer um ranking, algo tão comum nesses tempos de redes sociais. Também não poderia ser injusto com ninguém, nem comigo mesmo.\nMas não deixei meu amigo sem resposta. Disse que talvez não soubesse apontar a melhor entrevista, mas a mais engraçada eu jamais esqueceria. Uma vez falei com Marcelo Nova. Meu amigo fez cara de quem não ligou o nome à pessoa. Então, completei:\n— O Marcelo Nova, vocalista do Camisa de Vênus, do hit Eu Não Matei Joana D’Arc. Parceiro do Raul Seixas no disco A Panela do Diabo. Lembra?