Em um bougainville na entrada da pousada do italiano Maurício, em Jericoacoara, há uma pequena iguana verde. Ora ela está viva, ora está morta. Todas as noites vemos a iguana morta, imóvel, nos mesmos galhos. Ao menos é o que me garante um alemão, um dos melhores dançarinos de forró da Vila – acredite.Ele assegura que ela morta está. A criaturinha filhote taxidermizada por mãos humanas ou pela própria natureza?! Como gosto de cultivar esperanças disparatadas, e de crer no que não se vê, garanto que ela está viva, uma vez que durante o dia já não a vejo, e deduzo que ela se moveu para outro lugar.Pois eu e o alemão já travamos longas discussões filosóficas a respeito da existência da iguana. O problema é que, assim como a ela, só vejo o alemão durante a noite, antes de ele ir dançar forró, de modo que não posso lhe apresentar as provas de que ela já não está e que, portanto, está viva.Nós só discutimos em inglês, limitação comprometedora do entendimento, já que meu inglês é péssimo e não domino a língua alemã que, segundo dizem, é a melhor para a prática da filosofia. E para o ceticismo e o niilismo.Estaremos em Anhangás, digo, Jeri, diante de um novo experimento do gato de Schrödinger? Estará a iguana ao mesmo tempo morta e viva? Pergunto para dar ares de que conheço algo de física quântica, embora não entenda patavinas.Cheguei a fotografar ambas, a morta e a viva, isto é, nesta última foto, mostro (ou não mostro?) a iguana que já não está, que já se foi, a não-iguana. Ou seria a não-iguana a iguana morta? Minha cabecinha de mulher latina dá um nó.O caso vira nó e quiproquó, pois ao alemão cético juntam-se uns tantos italianos também hóspedes. Eles só veem a coitadinha durante a noite sempre no mesmo lugar, portanto, morta. Durante o dia, estão ocupados demais com seus sarcófagos, como são chamados os sacos em que os velejadores transportam as tralhas de kitesurf (eu soube disso apenas este ano). Não se interessam por questões existenciais de lagartos verdes invisíveis em bougainvilles e defendem a tese mais fácil e visível.Sinto-me acuada e solitária na defesa na vida do réptil, pois nem mesmo Isabela, a bonita mineira que encontro todas as noites na entrada da pousada, fica do meu lado, em uma manifestação de sororidade. Pudera! Ela casou-se com um alemão e pode ter sido contaminada com o ceticismo germânico.Sou acudida apenas por alguns funcionários. Reinan consente em me emprestar um cabo de vassoura para que eu cutuque o animal e prove minha tese. Mas por escrúpulos de incomodar e magoar o pobre bichinho, não o faço.Chego, aliás, a desconfiar de que ele tenha pendurado ali no bougainville uma iguana falsa, de plástico, para embevecer e engrupir os turistas ansiosos por paraísos tropicais com faunas exóticas. Reinan gosta de mangar de mim.Conto, aliviada, com um importante aliado. Del, encarregado da organização e da limpeza do lugar, assegura-me que ele está viva, pois todos os dias ele limpa no chão as fezes de uma outra maior que visita os galhos vizinhos. Mas nem seu testemunho convence alemão, italianos e mineira.Pois, finalmente, às vésperas de eu partir de Jericoacoara para Goiânia, o mistério se desfaz e a disputa se encerra. O alemão senta-se à noite em uma cadeira sob o bougainville e a pequena iguana verde faz um cocozinho em sua cabeça, demonstrando que sim, ela vive, ora bolas!Eu infelizmente não estava lá para testemunhar e celebrar o desfecho, que foi somente uma vingancinha inventada e uma homenagem a Rubem Braga, com seu passarinho roubador de medalhinhas de condes, e a Vinícius de Moraes, com outro passarinho que faz um cocozinho na cabeça do poeta.Na verdade, Reinan acabou cutucando a danada, que se moveu. E Isabela me enviou o vídeo do experimento, concordando finalmente comigo. Viva!