Ela detesta autoajuda, não gosta de coaches, passa longe de palestras motivacionais e tem ojeriza a livros do tipo 10 Dicas. Por essas e outras, afirma, surpreendeu-se ao ler Bukowski.Comentou que esperava muita sacanagem na poesia do Velho Safado. E de fato a encontrou. Mas encontrou, também, mais do que isso: encontrou aquilo do qual sempre fugiu, mas à maneira visceral, crua e destemida que só mesmo um cara como Charles Bukowski seria capaz de conceber.Por até então só conhecer a fama do escritor, pedi exemplos. Começou por este: (...) algumas pessoas nunca enlouquecem. / que vidas verdadeiramente horrendas / elas devem levar.Interessante — comentei. — Mas você havia dito que Bukowski te surpreendeu com alguma coisa que lembrava autoajuda...Sim. Mas não autoajuda barata, dessa disponível em perfis de charlatões do Instagram; é um negócio que transborda do autor. Bukowski era autêntico — cravou. — Escrevia sem meias-palavras e não tinha medo de ser anti. Não estava preocupado em agradar. Aliás, se estivesse vivo, teria escrito o melhor dos manifestos contra esse mundo fake que estampa as redes sociais. E sabe como teria feito isso? Com uma espécie de antiautoajuda. Algo que só um cara da estirpe dele poderia fazer com tamanha maestria.Ouça — pediu-me: Há uma dose suficiente de ódio, / deslealdade, / violência, / Absurdidade no ser humano / médio / Para abastecer qualquer exército a qualquer / momento. / E Os Melhores No Assassinato São Aqueles / Que Pregam Contra Ele. / E Os Melhores No Ódio São Aqueles / Que Pregam AMOR / E OS MELHORES NA GUERRA / – FINALMENTE – SÃO AQUELES QUE / PREGAM / PAZ // Os Que Pregam DEUS / PRECISAM De Deus / Os Que Pregam PAZ / Não Têm Paz. / OS QUE PREGAM AMOR / NÃO TÊM AMOR / CUIDADO COM OS PREGADORES / Cuidado Com Quem Sabe Tudo. // Cuidado / Com Quem / Está SEMPRE / LENDO / LIVROS / Cuidado Com Quem Detesta / Pobreza Ou Se Orgulha Dela // CUIDADO Com Os Rápidos Em Louvar / Pois Precisam De LOUVOR Em Retribuição / CUIDADO Com Os Rápidos Em Censurar: / Eles Temem Aquilo Que / Não Sabem / Cuidado Com Os Que Buscam A Constante / Multidão; Eles Não São Nada / Sozinhos // Cuidado / Com O Homem Médio / Com A Mulher Média / CUIDADO Com Seu Amor // Seu Amor É Médio, Busca / O Médio / Mas Há Gênio Em Seu Ódio / Há Gênio Suficiente Em Seu / Ódio Para Te Matar, Para Matar / Qualquer Um. // Não Querendo A Solidão / Não Entendendo A Solidão / Tentarão Destruir / Qualquer Coisa / Que Divirja / Da Deles // Não Sendo Capazes / De Criar Arte / Nunca Irão / Entender a Arte // Vão Considerar Seu Fracasso / Como Criadores / Como um Mero Fracasso / Do Mundo // Não Sendo Capazes De Amar Plenamente / ACREDITARÃO Que Teu Amor É / Incompleto / E ENTÃO VÃO TE / ODIAR // E Seu Ódio Será Perfeito / Como Um Diamante Brilhante / Como Uma Faca / Como Uma Montanha / COMO UM TIGRE / COMO Cicuta // Sua Mais Refinada / ARTE.Cuidado com quem sabe tudo, repeti. E eu, logo eu, que tenho os dois pés atrás com esse povo que sabe tudo e também não gosto de coaches, detesto autoajuda, passo longe de palestras motivacionais e tenho ojeriza a livros do tipo 10 Dicas, corri pra livraria e comprei todos os Bukowskis que encontrei pela frente.