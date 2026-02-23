Um bom tempo atrás, não me lembro precisamente em que ano, a Secretária Municipal de Cultura criou um concurso de poesia para poemas que fossem dedicados a Goiânia. Fiz um longo poema e ganhei o primeiro lugar. O prêmio não se sabia qual seria, e como fui informada da minha classificação uns dias antes da cerimônia de entrega do resultado, fiquei curiosa e decidi ir na secretaria e perguntar quais seriam os tais prêmios. A moça que me atendeu disse assim: “Não sei te responder isso, só sei dizer que tem uma mesa lá em cima cheia de “troféis”.\nFui pra casa e, quando minha irmã me ligou, contei pra ela: “Você acredita que lá na Secretaria de Cultura de Goiânia a moça fala troféis ao invés de troféus?” E minha irmã: “Ah, bobagem, eu também já devo ter falado “degrais” alguma vez na vida”. E rimos muito.