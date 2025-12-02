A rua no Jardim Novo Mundo ficava longe da verticalização que engole a cidade. Não havia prédios nas imediações, apenas casas, com quintais enormes, onde pássaros e borboletas pousavam para fazer a festa. E foi em uma dessas casas que entrei naquele feriado, a convite do chef Humberto Marra.\nO convite foi inusitado. “Venha tomar um café da manhã comigo e conhecer as plantas que dão no mato e que você ignora, mas que são nutritivas e deliciosas”, disse ele. No quintal de Humberto, ao lado de um pé de jabuticaba majestoso e de uma horta tradicional, lá estavam elas: as plantas comestíveis não convencionais (Pancs).\n“Aqui você tem o peixinho”, indica ele, ao me mostrar uma folha macia, cheia de pelinhos, no formato de um lambari. “A melhor forma de prepará-lo é empanado. Tem gosto de peixe frito mesmo, fica delicioso”, ensina. No outro vaso estava a ora-pro-nóbis, conhecida como “carne verde” por seu elevado teor de proteína.