Não é segredo a minha falta de talento para forjar um outro eu, ao estilo de Borges. O espelho não desestabiliza a identidade de gente de alma linear como a minha. Na imagem que se forma, não há qualquer sugestão de que sou mais, ou nada. Se me detenho diante de um, como faço por exemplo todas as manhãs ao escovar os dentes, o reflexo encontra paz na planície dos meus pensamentos, e nenhuma filosofia nasce enquanto miro meu rosto.\nTambém não tenho vocação para Valter Hugo Mãe, que, segundo registro de nascimento datado de 1971 num cartório angolano, veio ao mundo Valter Hugo Lemos. Adotou o pseudônimo por motivações poéticas, desejando representar “o desvelo, o zelo pela obra e uma forma de se posicionar de maneira mais sensível e atenta”.\nNão estou certo se concordo com essa ideia que o Mãe faz das mulheres. Quando penso que os homens da geração do meu pai chegaram à oitava década de vida sem jamais se ocupar da própria comida, toda essa conversa de inclinação feminina para o cuidado me soa mais como construção social para manutenção de privilégios. É política porcamente travestida de biologia.