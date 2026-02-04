A predominância do amarelo aumenta muito à margem das rodovias, que ligam o interior ao interior, ao longo da florada de sequeiro, quando o Cerrado frutifica. A mulher que viajava sozinha se encantou pelo perfume da guapeva e quis levar para casa um litro daquela iguaria.Não jogou fora as sementes, plantou as sem fé, mas com disposição. Quando um verde novo se anunciou ficou emocionada ao perceber que um serzinho tão delicado havia rompido um corpo rijo em direção à superfície. Saiu às pressas em busca de terra preta, pesquisou na internet o que fazer com ela para não sufocar os bebês com supernutrição.Satisfação da mulher era acordar e medir com os olhos os milímetros alcançados pelas mudas banhadas pelo sol moderado. Sua maior preocupação era dosar a rega, pois amargava um histórico de afogamento de calêndulas.Quando as chuvas já caíam com vontade, desmontou o pequeno viveiro na lavanderia. Colocou as seis plantinhas no assoalho do carro e seguiu rumo à Casa Otin, cantando Tulipa Ruiz para elas. Com os olhos colados no horizonte, a mulher acalentava o sonho de colher frutos em seu próprio quintal e distribuir guapeva madura para os vizinhos. Reparou em seu entusiasmo e se convenceu de que era uma jardineira legítima.Com um litro de água, um quilo de terra boa e seus apetrechos de jardinagem socados no embornal, pediu licença a Oxóssi e entrou na matinha carregando também as mudas de quase 15 centímetros. De acordo com o tutorial da web, o plantio ideal deveria ser feito à meia-sombra, numa cavidade vertical preparada com substrato rico em matéria orgânica.Quando o terreno aplainou, ela desceu a carga, cutucou o solo e cavou com alegria; até onde deu. Sentiu o sol abrasar suas orelhas e tentou perfurar com mais disposição guardando energia para seis “berços” e não “covas”, como havia aprendido. Descobriu uma pedra redonda que, na escavação, relevou-se maior do que o anunciado. O aquecimento havia alcançado o cerebelo e a mulher banhou a nuca com a água da rega. Embora estivesse concentrada em abrir o buraco, também avaliava a relevância e a necessidade de insistir naquilo. Tendo como base experiência adquirida em um relacionamento afetivo-sexual razoavelmente recente, desistiu.Dois passos adiante, ainda sob a semi-sombra do tingui, exibiu para si somente o agachamento em dia. Desceu com vontade a pazinha alaranjada no solo e a ferramenta se curvou na direção do cabo. Kaô Kabecilê! Kaô, meu Pai Xangô! Com tanta terra fofa no mundo, a gente escolhe plantar na pedreira, refletiu. A essa altura, o suor impregnado na roupa havia chamado a atenção dos bichos do lugar. Notou a audiência de mosquitos. Estavam ali zombando dela.Alcançou a garrafa no embornal e tomou um longo gole para evocar agora a jardineira fiel.Não queria desapontar as guapevinhas, mas tinha romantizado aquela missão e subestimado o ritual do plantio, sem uma picareta ou uma daquelas fantásticas cavadeiras articuladas que os homens utilizam geralmente sem camisa. Como metáfora fácil para a vida, nem tudo era canteiro de jardim, havia o chão tinhoso.A mulher prometeu então que faria mais uma tentativa: escolheu a muda mais vistosa e, ajoelhada, depositou a derradeira força no cavouco que honrasse a dedicação ofertada à árvore vislumbrada no cerne da semente – uma dedicação materna obviamente idealizada. Pagou com sal aquela antevisão e, na presença de Inaê, gotejou como se estivesse em um temazcal.Deitou a planta na terra e, com o restinho de água que não havia bebido, molhou as folhas com vagar, o minúsculo caule e viu a umidade se esconder em busca da raiz. Carregou de volta as cinco mudas que tinham ido passear na Casa Otin e, no caminho de casa, pensava em quem poderia adotá-las com responsabilidade.