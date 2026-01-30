Perseu não é exatamente um deus grego talhado em mármore. O que há de mais alvo nele são os cabelos grisalhos, que brotaram em compensação, deficitária, aos fios castanhos arrancados sem misericórdia pelo passar dos anos. Mas chegou à beira dos 60 gozando das fartas facilidades oferecidas no Brasil a um homem entendido como branco: boa vontade condescendente dos chefes também machos, respeito incondicional da Polícia Militar e relações sociais alicerçadas num repertório reduzido a conversas sobre futebol.\nO esporte, aliás, funciona para Perseu como uma argamassa para novas companhias. Seria exagero chamar de amizade esses afetos nascidos nas arquibancadas. O tom da masculinidade de Perseu interdita o olho no olho, recomenda um escudo para camuflar fragilidades. A vulnerabilidade não pode aparecer, nem no mais vago reflexo.