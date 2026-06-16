Uma leitora me enviou uma mensagem privada pelas redes sociais. Contou que já havia lido, em uma de minhas crônicas, que tenho fibromialgia e que ela também havia sido diagnosticada com a síndrome. Desolada, relatou que o marido pedira o divórcio porque não suportava mais lidar com as dores constantes e o desânimo da esposa.Em determinado momento, ela confessou o medo de acabar sozinha. “As pessoas não estão dispostas a conviver com quem tem limitações. Parece que somos produtos descartáveis”, desabafou. Em seguida, veio a pergunta: “Você também já perdeu alguém por causa da fibromialgia?”Sim, já perdi relacionamentos amorosos e amizades. Houve quem dissesse, da maneira mais cruel possível, que preferia se afastar porque eu vivia cheia de dores e nunca queria sair. Outros foram desaparecendo aos poucos, entre desculpas esfarrapadas e silêncios convenientes. E houve aqueles que simplesmente sumiram quando mais precisei.A verdade é que doenças, lutos e falências são grandes depuradores de relacionamentos. Como nos colocam em estado de profunda vulnerabilidade e nos impedem de recorrer às máscaras sociais às quais estamos acostumados, acabam promovendo uma dolorosa quebra de ilusões. De repente, somos apresentados à realidade — às vezes de forma brutal.O que aprendi com as decepções vividas em situações assim é que, muitas vezes, não nos relacionamos com as pessoas, mas com as histórias que construímos sobre elas. Os indícios de que não eram exatamente quem imaginávamos sempre estiveram ali; apenas não estávamos prontos para enxergá-los.Há algo muito antigo dentro de nós — feridas emocionais abertas antes da chegada daquela pessoa — que nos impede de vê-la como ela realmente é. Não se trata de ingenuidade ou falta de inteligência. O problema é que desejamos tanto acreditar que alguém nos trará alívio, validação, segurança ou proteção que acabamos ignorando os sinais.Quando adoecemos, falimos ou enfrentamos um luto, já não conseguimos performar. É impossível ser instagramável e mostrar beleza, prosperidade, alegria e sedução. A vida nos coloca no modo sem filtro, sem edição. É a imagem bruta, sem retoques nem narrativas cuidadosamente construídas.Poucas pessoas estão preparadas para lidar com nossa essência quando ela não oferece vantagens imediatas. E talvez resida aí a maior riqueza dessas experiências: a possibilidade de criar vínculos reais. De distinguir quem permanece por conveniência de quem permanece por afeto genuíno.Com o tempo, aprendemos que conversar horas ao telefone, sair juntos toda semana ou trocar curtidas nas redes sociais não sustenta uma relação. Fazer isso com quem está feliz, saudável e com as contas em dia é relativamente fácil. Desfrutar da companhia de uma pessoa leve, bem-disposta e bem-sucedida qualquer um consegue.Difícil mesmo é encontrar quem permaneça ao seu lado quando você se contorce de dor. Quando tem medo de tudo. Quando enxerga o mundo em tons de cinza. Quando não tem dinheiro nem para comprar uma bala na esquina. Mas essas pessoas existem. E, quando elas se revelam, algo extraordinário acontece.Uma das cenas mais icônicas da série Grey’s Anatomy acontece quando Cristina Yang diz a Meredith Grey que ela é “a sua pessoa”. Dura, mordaz e cética, Cristina atravessa diversos revezes ao lado da amiga até aprender a se abrir para o afeto. Em meio ao caos — ou talvez justamente por causa dele — uma hora todos encontramos a nossa pessoa. Eu encontrei algumas das minhas. A leitora também encontrará a dela.